Bloomberg сообщил о возможной смене гендиректора Apple и преемнике Кука

Как пишет Bloomberg, в Apple может произойти масштабная перестановка руководства, включая уход генерального директора Тима Кука. Главным претендентом на его место называют Джона Тернуса, руководителя отдела разработки аппаратного обеспечения.

По данным источников агентства, после ухода с поста гендиректора Кук, вероятно, продолжит работу в компании, например, в роли председателя совета директоров, как это сделали Джефф Безос и Билл Гейтс.

Собеседники Bloomberg отмечают, что назначение Тернуса отвечает текущим потребностям Apple: компании важнее специалисты по технологиям, а не по продажам. Несмотря на успехи в разработке собственных чипов, Apple пока не достигла значительных результатов в областях генеративного ИИ, умного дома и автономных транспортных средств.