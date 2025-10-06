Главная » Новости

Bloomberg сообщил о возможной смене гендиректора Apple и преемнике Кука

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Как пишет Bloomberg, в Apple может произойти масштабная перестановка руководства, включая уход генерального директора Тима Кука. Главным претендентом на его место называют Джона Тернуса, руководителя отдела разработки аппаратного обеспечения.

По данным источников агентства, после ухода с поста гендиректора Кук, вероятно, продолжит работу в компании, например, в роли председателя совета директоров, как это сделали Джефф Безос и Билл Гейтс.

Собеседники Bloomberg отмечают, что назначение Тернуса отвечает текущим потребностям Apple: компании важнее специалисты по технологиям, а не по продажам. Несмотря на успехи в разработке собственных чипов, Apple пока не достигла значительных результатов в областях генеративного ИИ, умного дома и автономных транспортных средств.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.