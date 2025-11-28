Bloomberg: рынок памяти грозит дальнейшим увеличением стоимости компонентов

Крупнейшие участники рынка компьютерных компонентов заявляют о продолжающемся росте стоимости микросхем памяти, который связан с повышенным спросом на фоне развития технологий искусственного интеллекта. Как сообщает Bloomberg, тенденция отражается на производителях ПК и уже начинает влиять на цены конечной продукции, хотя рынок ожидал повышения покупательской активности после прекращения поддержки Windows 10.

Операционный директор Dell Джефф Кларк отметил, что никогда не наблюдал столь стремительного увеличения затрат на производство компьютеров. По его словам, дорожают не только DRAM и NAND-память, но и жёсткие диски. Компания пытается компенсировать рост издержек, однако признаёт, что покупателям неизбежно придётся учитывать повышение цен на устройства.

В HP Inc. считают наиболее сложным периодом вторую половину следующего года, когда нынешние запасы памяти и комплектующих будут исчерпаны. Компания готовится к закупке новых компонентов по повышенным ценам и уже изучает альтернативные поставки, хотя полностью избежать пересмотра стоимости ПК не удастся. Сейчас память формирует от 15 до 18% цены типового компьютера.

Производители микросхем также фиксируют высокий спрос. SK hynix сообщила, что распродала весь объём памяти на следующий год, а Micron прогнозирует сохранение дефицита до 2026 года. Аналитики CLSA Securities ожидают дальнейшего роста стоимости в ближайшие кварталы. В Китае компания SMIC предупредила о возможном сокращении выпуска автомобильной и потребительской электроники, включая элементы для смартфонов. Xiaomi также заявила о вероятном повышении цен на мобильные устройства.

Lenovo, крупнейший производитель ПК, оценивает ситуацию более уверенно благодаря накопленным запасам комплектующих и масштабам производства, но называет рост цен беспрецедентным. Apple отмечает, что подорожание памяти увеличивает её собственные расходы, однако компания контролирует затраты за счёт долгосрочных контрактов с поставщиками.

По данным отраслевых аналитиков, Lenovo и Asustek сформировали расширенные запасы памяти, что позволит сохранить стабильные цены до конца текущего года. Counterpoint Research прогнозирует, что рост стоимости модулей памяти продолжится как минимум до второго квартала следующего года.