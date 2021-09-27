Bloomberg: iPhone 14 получит «полный редизайн»

Марк Гурман из Bloomberg вернулся с очередным выпуском своего информационного бюллетеня Power On . На этот раз Гурман опровергает слухи об iPhone 14. Гурман говорит, что пользователи могут ожидать от iPhone 14 «новые модели начального и профессионального уровня, а также полный редизайн», поскольку «незначительные изменения в этом году также означают, что инженеры Apple работали над созданием новой модели. сцены о более важных вещах, которые займут больше времени ».

Это не первый раз, когда мы слышим, что Apple представит полный редизайн линейки iPhone 14. Надежный аналитик Apple Минг-Чи Куо уже сказал, что в 2022 году Apple выйдет на новый уровень , начав с высококачественного iPhone 14 Pro. Куо описывает изменение конструкции как «дизайн дырокола». Это похоже на то, что в настоящее время используется во многих высококачественных рендерах iPhone.

Ютубер и ведущий Джон Проссер также подтвердили дизайн дырокола, заявив, что видели реальные изображения iPhone 14 Pro Max без выемки.

Что касается своей линейки, то, по слухам, Apple откажется от iPhone mini и сосредоточится на новом «iPhone 14 Max», поэтому линейка будет включать обычный iPhone, модель Max и две версии Pro.

Что касается Touch ID под дисплеем, Минг-Чи Куо сообщил, что Apple работает над этой технологией, но пока не ясно, будет ли она готова к выпуску линейки iPhone 2022 года. Недавно он сказал, что это будет особенность iPhone 2023 года , а в 2024 году Apple, наконец, представит складное устройство.

Говоря о складных iPhone, Марк Гурман говорит, что Apple разрабатывает собственные складные устройства, которые «могут выпустить через несколько лет», что подтверждает отчет Куо.