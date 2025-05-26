Bloomberg: Apple выпустит умный дисплей HomePad к концу 2025 года

Американская компания Apple намерена представить своё первое устройство формата «умного дисплея» под названием HomePad до конца 2025 года. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники, близкие к проекту.

По его данным, HomePad будет оснащён 7-дюймовым квадратным сенсорным экраном с широкими рамками и встроенной камерой для видеозвонков через FaceTime. Также устройство получит поддержку популярных приложений и встроенный аккумулятор, позволяющий использовать его без постоянного подключения к электросети. Основой программного обеспечения станет новая операционная система homeOS, разработанная на базе tvOS.

Интерфейс нового устройства, по информации Bloomberg, будет напоминать режим StandBy в iOS: с крупными интерактивными виджетами, полупрозрачными элементами и быстрым доступом к функциям управления умным домом. Главный акцент будет сделан на интеграцию с экосистемой Apple Home и поддержку протокола HomeKit.

Изначально выпуск устройства планировался на весну 2025 года, однако релиз отложили из-за технических трудностей с голосовым ассистентом Siri и системой App Intents — компонентами новой платформы Apple Intelligence. Теперь ожидается, что HomePad поступит в продажу ближе к концу года, в период традиционного предпраздничного сезона.

Помимо этого, Apple также разрабатывает более продвинутый вариант умного дисплея с роботизированной рукой и встроенным искусственным интеллектом. По словам Гурмана, устройство получит «уникальную личность» и может быть представлено в течение одного-двух лет. Как уточняется, этот проект стал одним из приоритетных направлений компании.