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Bloomberg: Apple выпустит умный дисплей HomePad к концу 2025 года

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Американская компания Apple намерена представить своё первое устройство формата «умного дисплея» под названием HomePad до конца 2025 года. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники, близкие к проекту.

Bloomberg: Apple выпустит умный дисплей HomePad к концу 2025 года

По его данным, HomePad будет оснащён 7-дюймовым квадратным сенсорным экраном с широкими рамками и встроенной камерой для видеозвонков через FaceTime. Также устройство получит поддержку популярных приложений и встроенный аккумулятор, позволяющий использовать его без постоянного подключения к электросети. Основой программного обеспечения станет новая операционная система homeOS, разработанная на базе tvOS.

Интерфейс нового устройства, по информации Bloomberg, будет напоминать режим StandBy в iOS: с крупными интерактивными виджетами, полупрозрачными элементами и быстрым доступом к функциям управления умным домом. Главный акцент будет сделан на интеграцию с экосистемой Apple Home и поддержку протокола HomeKit.

Изначально выпуск устройства планировался на весну 2025 года, однако релиз отложили из-за технических трудностей с голосовым ассистентом Siri и системой App Intents — компонентами новой платформы Apple Intelligence. Теперь ожидается, что HomePad поступит в продажу ближе к концу года, в период традиционного предпраздничного сезона.

Помимо этого, Apple также разрабатывает более продвинутый вариант умного дисплея с роботизированной рукой и встроенным искусственным интеллектом. По словам Гурмана, устройство получит «уникальную личность» и может быть представлено в течение одного-двух лет. Как уточняется, этот проект стал одним из приоритетных направлений компании.

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