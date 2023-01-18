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Bloomberg: Apple временно отказалась от производства очков дополненной реальности

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Apple отложила выпуск AR-очков, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Купертиновкая компания уже несколько лет ведет разработку AR-очков, их должны были выпустить в 2023 или 2024 году, но из-за технических проблем выход нового устройства перенесли.

Вместо AR-очков компания сосредоточится на более простой гарнитуре смешанной реальности, которые будут компактнее и дешевле в производстве.

Но даже они выйдут с задержкой, ведь их изначально планировали выпустить сразу после AR-очков, но теперь называют дату 2026 год.

Дизайн очков дополненной реальности пока не раскрыт, также пока неизвестно, какую роль они будут выполнять у пользователя, но точно известно, что без смартфона они работать полноценно не будут.

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