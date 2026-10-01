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Bloomberg: Apple может провести презентацию новых устройств 13 октября

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Bloomberg: Apple может провести презентацию новых устройств 13 октября

Apple планирует провести новую презентацию 13 октября, сообщает Bloomberg. Ожидается, что компания представит обновленную Apple TV с процессором A17 Pro, новую версию HomePod mini и устройство для управления умным домом с дисплеем.

Предполагается, что новый гаджет получит название HomePad. Устройство может быть оснащено 6-дюймовым экраном и системой Face ID, которая позволит распознавать пользователей и адаптировать отображаемый контент под каждого члена семьи. Также ожидается поддержка FaceTime и новой версии Siri с функциями искусственного интеллекта.

В дальнейшем Apple может выпустить модификацию HomePad с роботизированной конструкцией, которая позволит перемещать дисплей в направлении пользователя.

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