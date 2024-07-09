«Блокнот» в Windows 11 научили проверять орфографию и делать автозамену

Компания Microsoft представила новую функцию проверки орфографии и автокоррекцию в своем популярном текстовом редакторе «Блокнот». Э

На это обратили внимание журналисты The Verge, которые впервые заметили нововведения еще в начале весны, когда проводилось бета-тестирование.

Теперь функции стали доступны всем пользователям. Так, функция проверки орфографии работает аналогично такой же функции в редакторе Word: она выделяет слова с ошибками, подчеркивая их красным цветом. Для исправления выделенного слова достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши.

«Блокнот» был введен в операционные системы Microsoft еще в 1985 году вместе с выпуском Windows 1.0. Таким образом, разработчики компании впервые за почти 40 лет добавили функцию проверки орфографии в этот текстовый редактор.

Более того пользователи могут отключить новые функции через настройки программы, если им это удобно. Авторы также отмечают, что новую версию «Блокнота» можно использовать в качестве альтернативы другим офисным программам, включая Word.