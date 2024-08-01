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Блогер провел экстремальный тест на прочность Samsung Galaxy Z Fold6

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Техноблогер Зак Нельсон проверил на прочность новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold6. Он испытал устройство на устойчивость к царапинам, огню и пыли.

Блогер провел экстремальный тест на прочность Samsung Galaxy Z Fold6

Первым был испытан внутренний гибкий экран. Царапины от керна появились уже при низкой степени остроты. Экран быстро прогорел под зажигалкой.

Внешний экран оказался более прочным — первые царапины на уровне шести баллов по шкале твердости.

Затем блогер проверил устойчивость к пыли, насыпав песок на экран и в складки. Пыль не испортила экран, но в механизме был слышен хруст.

Сгибание и разгибание смартфона прошло успешно, повреждений не было.

По результатам тестов Нельсон отметил высокую «живучесть» гаджета, но посоветовал предохранять его от пыли и грязи. Испытание показало, что гибкий экран более уязвим для царапин и огня, чем традиционный.

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