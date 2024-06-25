Блогер Mac Tech сравнил мощность ноутбуков с Apple M3 Pro и Snapdragon X Elite

Snapdragon X Elite и Apple M3 Pro — это две разные системы, разработанные компаниями Qualcomm и Apple соответственно. Они предназначены для разных устройств и имеют различные особенности и характеристики.

Поэтому сравнение их производительности является сложной задачей. На канале Max Tech решили сравнить производительность MacBook Pro на основе SoC M3 Pro с Surface Laptop 7 на основе SoC Snapdragon X Elite.

Отмечается, что Snapdragon X Elite в некоторых тестах может конкурировать с M3 Pro или иметь небольшое отставание. Но в большинстве приложений ноутбук Apple с M3 Pro оказывается значительно более производительным.

Это объясняется различиями в архитектуре и оптимизации программного обеспечения между платформами Qualcomm и Apple.

Кроме того, отмечается, что ноутбук Apple имеет более быстрый SSD и менее нагревается, несмотря на сопоставимое тепловыделение процессоров.