Близится запуск Samsung Galaxy A03s в Индии

В начале этого месяца грядущий Samsung Galaxy A03s с номером модели SM-A037F/DS был замечен в Бюро индийских стандартов (BIS). Теперь страница поддержки телефона открылась в Индии. Это указывает на то, что южнокорейская компания может вскоре объявить о выпуске Galaxy A03s в Индии.

Выше показан снимок экрана со списком страниц поддержки Galaxy A03s с веб-сайта Samsung India. В листинге упоминается только номер модели и нет информации о ее характеристиках. В последние недели Galaxy A03s был замечен в различных местах, таких как Федеральная комиссия по связи (FCC), орган Bluetooth SIG и Geekbench. Телефон также был сертифицирован органом TKDN Индонезии, что указывает на то, что он также прибудет в Индонезию.

Galaxy A03s заменит Galaxy A02s, дебютировавший в ноябре прошлого года. Как и предшественник, A03 будет иметь скромные характеристики. Предыдущие отчеты показали, что Galaxy A03s оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD + с каплевидным вырезом, на котором размещена 5-мегапиксельная селфи-камера.

Напомним, в предыдущей модели использовался чип Helio P35, но в новой будет присутствовать чипсет Helio G35. Ожидается, что в устройстве будет установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Скорее всего, он будет оснащен системой с двумя камерами 13 + 2 мегапикселя.

Ожидается, что Galaxy A03s станет официальным в начале августа. В настоящее время нет информации о цене устройства.

Источник — Astera.