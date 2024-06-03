Blackview представил смартфон Oscal Pilot 2 с двумя экранами и быстрым фонариком

Компания Blackview выпустила прочный смартфон Oscal Pilot 2, который имеет два экрана и два светодиода, делая его удобным в сложных условиях.

Смартфон доступен в трех цветах: оранжевом, черном и зеленом. Он может выдержать погружение под воду и падение с высоты 1,2 метра, а также работать в широком диапазоне температур.

У Oscal Pilot 2 есть 6,5-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и защитой экрана Gorilla Glass 5. На задней панели смартфона есть еще один 1,3-дюймовый экран для уведомлений.

Смартфон работает на чипсете MediaTek Helio G99, который обеспечивает достаточную мощность. Он имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища, с возможностью расширения памяти с помощью карты. Смартфон оснащен мощным аккумулятором емкостью 8800 мАч, который можно быстро заряжать.

Oscal Pilot 2 также имеет основную камеру на 50 Мп с ярким светодиодным фонариком. Весит он 368 грамм и имеет толщину 17 мм.

Стоимость смартфона Oscal Pilot 2 составляет 280 долларов (25 тыс. рублей) и его можно приобрести на веб-сайте Blackview.