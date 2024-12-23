Black Shark представила умные часы Watch X Pro с флагманскими возможностями

Компания Black Shark анонсировала новые умные часы Watch X Pro, которые отличаются наличием флагманских возможностей.

Несмотря на невысокую цену, у них есть флагманские характеристики, включая яркий AMOLED-экран и возможность совершать голосовые и видеовызовы благодаря встроенной камере.

Часы оснащены круглым 1,75-дюймовым экраном с разрешением 466×466 пикселей и пиковой яркостью 700 нит. Интересной особенностью является 2-мегапиксельная камера, которая может вращаться на 180 градусов и записывать видео в HD-качестве. Watch X Pro поддерживает 4G-сети.

Батарея на 900 мАч обеспечивает до 75 часов работы, а также есть поддержка Wi-Fi, GPS и совместимость с Android-смартфонами. Однако о поддержке iOS в компании не упоминают. На данный момент часы доступны на китайском рынке по цене 123 доллара.