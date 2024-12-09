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Билл Гейтс призвал меньше разрешать детям использовать социальные сети

Автор На чтение 1 мин Просмотров 25 Опубликовано

По словам Гейтса, его детские игры в основном были развивающими, что способствовало улучшению мышления и навыков общения. Он также подчеркивает важность уединения и периодов одиночества.

В своем блоге Билл Гейтс, соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft, рассказал о привычках, которые с детства способствовали его успеху.

Он отметил, что в моменты беспокойства или скуки предпочитал уединяться в своей комнате, читая книги или размышляя. Гейтс считает, что это умение сосредотачиваться и не отвлекаться на внешние раздражители сыграло ключевую роль в его жизни.

Он также рекомендовал книгу «Тревожное поколение» социального психолога Джонатана Хайдта, в которой обсуждается влияние смартфонов и социальных сетей на психическое здоровье молодежи, включая рост одиночества и депрессии среди поколения Z.

В 1990-х годах Гейтс часто уединялся в изолированной хижине с книгами и техническими документами, что позволяло ему сосредоточиться на разработке идей для бизнеса. Эти недели концентрации помогли ему формировать концепции, включая создание браузера Internet Explorer.

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