Билл Гейтс призвал разработать глобальные правила регулирования ИИ

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что международное регулирование искусственного интеллекта может оказаться сложнее, чем соглашения об ограничении ядерных вооружений в период холодной войны. По его мнению, ведущую роль в этом процессе должны взять на себя США.

Одной из основных угроз Гейтс назвал использование ИИ злоумышленниками. Он отметил, что небольшие группы получают инструменты для кибератак и мошенничества, которые раньше были доступны преимущественно государствам.

По словам Гейтса, одного механизма экстренного отключения ИИ недостаточно. Он считает необходимым заранее внедрять встроенные системы контроля и мониторинга, чтобы снизить риски применения технологий для масштабных кибератак или биологических атак.