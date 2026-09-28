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Билл Гейтс призвал разработать глобальные правила регулирования ИИ

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Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что международное регулирование искусственного интеллекта может оказаться сложнее, чем соглашения об ограничении ядерных вооружений в период холодной войны. По его мнению, ведущую роль в этом процессе должны взять на себя США.

Одной из основных угроз Гейтс назвал использование ИИ злоумышленниками. Он отметил, что небольшие группы получают инструменты для кибератак и мошенничества, которые раньше были доступны преимущественно государствам.

По словам Гейтса, одного механизма экстренного отключения ИИ недостаточно. Он считает необходимым заранее внедрять встроенные системы контроля и мониторинга, чтобы снизить риски применения технологий для масштабных кибератак или биологических атак.

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