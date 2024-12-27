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«Билайн» выявил и назвал ТОП-5 основных схем мошенничества в 2024 году

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Группа быстрого реагирования Билайн провела анализ и определила пять основных методов мошенничества, которые используются для кражи личных данных и денег у граждан в 2024 году.

Первый метод — мошенничество через WhatsApp, где злоумышленники выдают себя за сотрудников банков, утверждая, что аккаунт жертвы взломан, и просят показать банковские приложения.

Второй — обман под видом работников ЖКХ, когда мошенники устанавливают вредоносное ПО, получая полный доступ к устройству жертвы.

Третий метод связан с маркетплейсами, где мошенники создают поддельные страницы с товарами по скидкам. После оформления заказа покупатели получают сообщения о том, что товар закончился, и могут потерять доступ к своим аккаунтам.

Четвёртый метод — ложные звонки от «врачей», которые предлагают дополнительные процедуры и пытаются узнать коды от Госуслуг.

Пятый метод включает использование открытых баз данных для поиска информации о замене счетчиков, после чего мошенники назначают визиты и пытаются выманить коды у жертв.

Билайн обработал более 54 тысяч обращений от пострадавших клиентов, из которых 39 тысяч случаев были успешно решены.

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