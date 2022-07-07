Оператор «Билайн» планирует перевести сети 3G на LTE в Москве и Подмосковье

Количество зарегистрированных смартфонов в сети 3G у оператора осталось минимум.

«ВымпелКом» в сентябре планирует в Москве и Московской области отключить вышки 3G и полностью перейти на LTE.

Как пишет «Коммерсантъ» ссылаясь на собственные источники «ВымпелКом» (известный под брендом «Билайн»), в столичном регионе и Московской области к осени в 3G оставят только 900 МГц, которая используется в основном для голосовой связи, другие частоты по мнению эксперта MForum Алексея Бойко будут отключены.

До конца года «Билайн» отключит 3G более чем в 25 регионах.

По имеющимся данным, в Москве и Московской области осталось 3% смартфонов с 3G в регионах до 5%.