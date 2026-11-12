«Билайн» готовит сервис для датчиков глюкозы при ограничениях интернета

«Вымпелком», работающий под брендом «Билайн», готовит сервис для приложений непрерывного мониторинга глюкозы. Как сообщили «Ведомости» 12 ноября, на сайте оператора появилась страница проекта «Жизненно важная связь». Согласно описанию, сервис позволит приложениям получать данные с датчиков в периоды ограничений мобильного интернета. Речь идёт в том числе о приложениях, которые пока не входят в перечень доступных при ограничениях ресурсов.

В апреле 2026 года Минцифры уже включило в этот перечень несколько приложений для мониторинга глюкозы, среди которых FreeStyle LibreLink, Yuwell Anytime и iCan Health. Вопрос поднимался после сообщений о том, что ограничения мобильного интернета мешали приложениям передавать показания дистанционно. В ноябре 2025 года депутат Госдумы Наталья Костенко обратилась по этому поводу в Минцифры.

Проект оператора касается передачи данных между устройствами и приложениями. Страница «Жизненно важной связи» описывает возможности сервиса. О его запуске для всех абонентов «Ведомости» пока не сообщали.