Bigme выпустила цветной E Ink-монитор с частотой обновления 60 Гц

Компания Bigme анонсировала портативный монитор B13 Pro, построенный на основе цветной электронной бумаги E Ink Kaleido 3.

Устройство получило экран диагональю 13,3 дюйма с разрешением 3200 × 2400 пикселей и соотношением сторон 4:3. Плотность изображения составляет 300 пикселей на дюйм в монохромном режиме и 150 пикселей на дюйм при отображении цветного контента.

Одним из основных изменений по сравнению с предыдущей моделью стала увеличенная до 60 Гц частота обновления. При этом экран способен воспроизводить 4096 цветов.

Монитор поддерживает подключение через USB-C и Mini HDMI, а также беспроводную передачу изображения с помощью AirPlay, Miracast и DLNA.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Масса устройства составляет около 660 граммов, а минимальная толщина — 5,6 мм.

Новинка уже доступна для предварительного заказа за 569 долларов. После завершения специального предложения заявленная стоимость составит 749 долларов. Сроки начала поставок пока не уточняются.