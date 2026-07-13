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Bigme представила смартфон HiBreak Dual 2 с двумя экранами, вдохновленный YotaPhone

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Китайская компания Bigme представила смартфон HiBreak Dual 2, ставший своеобразным «наследником» некогда популярной концепции двухэкранного YotaPhone. Особенностью новинки является основной дисплей на базе технологии E Ink с частотой обновления 80 Гц.

Кроме того, устройство получило дополнительный 5-дюймовый IPS-экран на задней панели, чипсет Dimensity 8300 и аккумулятор емкостью 4450 мАч, заряда которого должно хватать на пару дней использования. Основная камера смартфона имеет разрешение 50 мегапикселей, а топовая версия оснащена 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

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