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BGR объяснило, почему смартфоны лишились съемных батарей

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Производители смартфонов перешли к несъемным аккумуляторам ради более прочной конструкции, защиты внутренних компонентов и размещения дополнительных функций. Причины изменения конструкции мобильных устройств перечислило издание BGR.

Еще около 15 лет назад на рынке было много моделей, владельцы которых могли открыть заднюю крышку и самостоятельно заменить батарею. Теперь для извлечения аккумулятора из большинства аппаратов требуются специальные инструменты.

Герметичная конструкция позволяет уменьшить количество щелей и соединений, через которые внутрь корпуса могут попасть вода и грязь. Кроме того, отказ от съемной крышки дает возможность использовать более прочные материалы, делать устройства тоньше, устанавливать современные камеры и добавлять беспроводную зарядку.

Несъемный аккумулятор также осложняет отключение украденного телефона. Раньше злоумышленник мог извлечь батарею и лишить владельца возможности отследить аппарат. При этом часть пользователей по-прежнему предпочитает модели, в которых источник питания можно быстро заменить самостоятельно.

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