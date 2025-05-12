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Teams заменяет Skype, предлагая более высокий уровень конфиденциальности

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Сервис Microsoft Teams получит новую функцию, направленную на повышение конфиденциальности и защиты информации во время онлайн-встреч. Начиная с июля 2025 года, участникам будет запрещено делать скриншоты в рамках собраний — соответствующая опция станет частью пакета расширенной защиты, который будет доступен глобально на всех платформах.

Нововведение рассматривается как часть масштабной трансформации Teams после закрытия Skype. С ростом числа пользователей Microsoft усиливает акцент на безопасность и позиционирует платформу как полноценную альтернативу прежнему мессенджеру.

Функция запрета на скриншоты станет доступной для корпоративных клиентов и включается как часть набора инструментов «Advanced Meeting Protection». По мнению представителей бизнеса, мера отвечает запросам компаний, стремящихся обеспечить конфиденциальность внутренних обсуждений и стратегических переговоров.

Microsoft продолжает расширять функциональность Teams на фоне растущей конкуренции среди платформ для видеосвязи и делового общения. По оценке аналитиков, внимание к вопросам защиты информации становится одним из ключевых факторов в выборе корпоративных коммуникационных решений.

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