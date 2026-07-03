Бета-версия iOS 27 намекает на новое устройство Apple с камерами

Во второй бета-версии iOS 27 для разработчиков обнаружены признаки, указывающие на разработку нового устройства Apple. Соответствующий код был найден дизайнером и разработчиком приложений Сэмом Генри Голдом. В коде упоминается продукт с кодовым названием B790, способный передавать «два изображения с камер, расположенных по обе стороны головы пользователя». По предположению Голда, речь может идти о слухах об умных очках Apple, однако более вероятным вариантом называются наушники AirPods со встроенными камерами, разработка которых, по имеющимся данным, продвинулась дальше, чем работа над очками. Для сравнения, AirPods Pro 3 имели кодовое название B788, тогда как умные очки, по имеющимся данным, проходят под кодовым названием N50.

По имеющимся сведениям, Apple одновременно ведёт разработку так называемых AirPods Ultra и умных очков с камерами, при этом ключевой функцией обоих устройств должна стать технология Visual Intelligence. Предполагается, что при использовании наушников или очков с камерами пользователь сможет, например, посмотреть на комнатное растение и получить о нём информацию через голосового помощника Siri.

Функция Visual Intelligence уже доступна на iPhone 15 Pro и более новых моделях. В iOS 27 она станет доступна через приложение «Камера» в новом режиме работы с Siri. Обнаруженный код, судя по всему, содержит инструкции по работе Visual Intelligence на неизвестном устройстве — в частности, указывается, что функция работает с достопримечательностями, текстом и известными объектами, в качестве примеров приводятся Эйфелева башня в Париже и кофейная кружка.

Другой существенной информации код не раскрывает, однако сама находка становится ещё одним подтверждением того, что Apple активно работает над новыми носимыми устройствами с камерами. Согласно последним данным агентства Bloomberg, выпуск как AirPods Ultra, так и умных очков в настоящее время запланирован на конец 2027 года.