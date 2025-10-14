Бета macOS 26.1 намекает на Pro Display XDR 2 с камерой Center Stage

Apple выпустила третью бета-версию macOS 26.1 для разработчиков, и она указывает на возможный выход Pro Display XDR 2 с встроенной камерой.

В коде новой беты обнаружены строки «Pro Display XDR Camera» и «Pro Display XDR Desk View Camera», что может свидетельствовать о разработке обновлённого внешнего монитора с поддержкой функции Center Stage. Эта технология удерживает пользователя в центре кадра во время видеозвонков, а Desk View позволяет одновременно показывать лицо и рабочий стол при наличии камеры с Center Stage.

Текущий Pro Display XDR не оснащён встроенной камерой и динамиками, несмотря на стартовую цену $4,999 в США. Монитор, выпущенный в декабре 2019 года, имеет 32-дюймовый экран с разрешением 6K, частотой обновления 60 Гц, яркостью до 1,600 нит, один порт Thunderbolt 3 и три USB-C. Подставка продаётся отдельно за $999.

В марте 2022 года Apple представила 27-дюймовый Studio Display с камерой Center Stage и встроенными динамиками по цене от $1,599 вместе с подставкой. По данным Bloomberg, компания работает над двумя новыми внешними мониторами, что может означать обновление как Pro Display XDR, так и Studio Display.

С момента выхода Pro Display XDR прошло почти шесть лет, поэтому обновлённая модель ждётся давно. Точные сроки анонса камеры в мониторе пока неизвестны, однако релиз macOS 26.1 ожидается уже в этом месяце, а новые продукты Apple могут быть представлены в ближайшие дни.