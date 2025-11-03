BestChange представил сайт и Telegram-приложение на Blockchain Life 2025

В Дубае (ОАЭ) завершился форум Blockchain Life 2025 — крупнейшее событие в мире криптовалют, майнинга и Web3, участниками которого стали 16 730 посетителей и экспертов из 130 стран, в том числе основатель Telegram Павел Дуров. В рамках мероприятия свое видение развития криптоиндустрии, а также новые продукты для обмена электронных валют представила и компания BestChange.

BestChange работает с 2007 года и в настоящее время является одним из самых популярных агрегаторов курсов и обменников. Сервис позволяет выбрать обменник, отфильтровать предложения по комиссии и направлению и проверить отзывы об обменном пункте перед сделкой.

Согласно исследованиям BestChange (и этот тезис подтвердил ряд других участников Blockchain Life 2025), именно проблема поиска выгодного курса обмена криптовалют является одной из наиболее значимых для пользователей. Главные сложности — огромное количество вариантов, детальное изучение которых отнимает много времени и сил, а также постоянные изменения курсов.



В теории это решается созданием приложения, которое в режиме реального времени анализирует десятки тысяч обменных курсов и отображает их вживую. Однако, как отметил в ходе своего выступления технический директор BestChange, этой меры недостаточно, поскольку в сфере финансов в целом и в криптоиндустрии в частности всегда остро стоит проблема доверия. Как узнать, действительно ли существует обменник и достаточно ли у него средств? Будет ли соблюден заявленный курс обмена? Какова его история обслуживания клиентов? Насколько быстрым будет процесс? И, что не менее важно, каково происхождение средств обменника — соответствуют ли они требованиям регуляторов и являются ли легальными?

Именно поэтому, по словам эксперта BestChange, сервис не только позволяет отслеживать выгодные курсы в обменниках, но и предоставляет информацию об их безопасности, удобстве и честности на основе отзывов пользователей. Команда BestChange также работает с любыми проблемами, с которыми теоретически может столкнуться пользователь, будь то задержки, недопонимания или попытки мошенничества со стороны обменников.

Впрочем, согласно статистике сервиса, такие случаи за 18 лет работы носят единичный характер. «Доверие — наш самый ценный актив, поэтому мы очень серьезно проверяем каждого размещенного партнера. Мы и пользователи играем в одной команде: если пользователь сталкивается с проблемой и теряет деньги, то мы теряем еще больше — и прежде всего репутацию, которую строили годами. Для пользователей это маркер того, что мы заинтересованы в чистых и успешных транзакциях не меньше, чем они сами», — поделился на Blockchain Life 2025 технический директор BestChange.

Другим приоритетом компании является повышение удобства пользователей. Говоря о возможностях сервиса, эксперт BestChange поделился, что целью команды является не просто развитие очередного инструмента для решения одной задачи, а создание целой экосистемы решений для потребностей клиентов в сфере криптовалют. Более того, у пользователей этой экосистемы должен быть выбор, каким способом и с какого устройства получать к ней доступ.

За последний год компания приложила значительные усилия для расширения своей линейки продуктов. Посетители Blockchain Life 2025 имели возможность получить информацию о них из первых уст, наглядно увидеть путь развития продукта, узнать о дальнейших планах компании и пообщаться вживую с командой.

Первая новинка — это мобильное приложение BestChange, которое теперь доступно на основных платформах: App Store, Google Play и AppGallery (Huawei). При его разработке компания поставила перед собой цель — перенести весь функционал веб-сайта в мобильную версию, сохранив при этом интуитивно понятный и удобный пользовательский интерфейс мобильного приложения. Теперь в нем есть все самое важное, что пользователи BestChange привыкли видеть на сайте: быстрый поиск выгодных курсов и детальные условия обмена, проверенные сервисы и полная информация о них, реальные отзывы и связь со службой поддержки 24/7.

В компании также осознают огромную популярность Telegram, особенно в криптосообществе. Поэтому команда BestChange создала Telegram-бота и Telegram Mini App, чтобы пользователи могли заниматься всем, что связано с криптовалютой, не покидая своего любимого мессенджера.

В финале своего выступления эксперт сделал анонс нового сайта, который существует 18 лет, дизайн ранее обновлялся в 2007, 2010, а в 2025 вся экосистема получила глобальный редизайн. У сайта был полностью переработан интерфейс и появился новый функционал — чтобы сделать пользовательский опыт еще более плавным, приятным и эффективным, сохраняя при этом привычный рабочий процесс.

Фото: пресс-служба BestChange.ru