Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro показали на «живых» фото

Известный информатор Ice Universe опубликовал фотографии беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds 3 Pro, которые должны быть представлены 10 июля.

Согласно источнику, новая модель действительно будет иметь зарядный чехол с прозрачной крышкой, как ранее было показано на рендерах, а также другие элементы дизайна, функциональное назначение которых пока неизвестно.

Дизайн наушников на фотографиях соответствует ранее опубликованным изображениям. Возникает интерес к цветным полоскам, которые находятся под прозрачной крышкой чехла.

Пока неясно, являются ли они светодиодами или просто декоративным элементом. Кроме того, на фото также изображена неизвестная модель раскладного смартфона Galaxy Flip, на котором отображается процесс сопряжения наушников с телефоном с помощью технологии Samsung Fast Pair.

Наряду с этим фото портал GSMArena опубликовал еще один снимок, на котором, предположительно, показана упаковка базовой версии наушников Galaxy Buds 3.