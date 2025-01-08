Беспроводные наушники REDMI Buds SE оценили в 1700 рублей

8 января компания Xiaomi анонсировала новые беспроводные наушники REDMI Buds SE, которые пополнили линейку доступных аудиоустройств.

Наушники стоят 129 юаней (около 1700 руб.) и предлагают множество функций, включая 10-мм динамики, шумоподавление при звонках с помощью ИИ и автономность до 36 часов.

REDMI Buds SE имеют динамический драйвер с неодимовым магнитом и 5 различных звуковых эффектов эквалайзера для настройки звука. На одной зарядке они могут воспроизводить музыку до 7,5 часа, а с зарядным кейсом — до 36 часов. Быстрая зарядка позволяет получить 3 часа воспроизведения всего за 10 минут.

Наушники также обладают функцией снижения шума при звонках и устойчивы к ветру до 4 м/с, что делает их подходящими для использования на улице. Их компактный и легкий дизайн обеспечивает комфорт в течение всего дня.

На данный момент REDMI Buds SE доступны для покупки на Xiaomi Mall и Xiaomi Youpin, но еще не представлены на крупных платформах, таких как JD.com или Tmall. Ожидается, что глобальный запуск состоится в феврале или марте.