Беспроводные наушники Buds 6 Play от Redmi оценили в 2 000 рублей

Компания Xiaomi представила глобальную версию новых беспроводных наушников Redmi Buds 6 Lite.

Наушники доступны в черном, синем и белом цветах по всей Европе за 20 евро или около 2 000 рублей.

Redmi Buds 6 Lite имеют внутриканальный дизайн с съемными силиконовыми насадками и поддерживают Bluetooth 5.3.

Они оснащены 12,4-мм излучателями и предлагают активное шумоподавление до 40 дБ. Время автономной работы составляет до 38 часов с зарядным футляром и до 7 часов без него.

Особое внимание уделяется двойному микрофону с функцией ИИ-шумоподавления, что обеспечивает четкую передачу звука во время звонков. Также доступны четыре предустановленные настройки эквалайзера и возможность настройки через приложение Xiaomi Earbuds.