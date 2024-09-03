Главная » Новости

Беспроводные наушники Buds 6 Play от Redmi оценили в 2 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Компания Xiaomi представила глобальную версию новых беспроводных наушников Redmi Buds 6 Lite.

Беспроводные наушники Buds 6 Play от Redmi оценили в 2 000 рублей

Наушники доступны в черном, синем и белом цветах по всей Европе за 20 евро или около 2 000 рублей.

Redmi Buds 6 Lite имеют внутриканальный дизайн с съемными силиконовыми насадками и поддерживают Bluetooth 5.3.

Они оснащены 12,4-мм излучателями и предлагают активное шумоподавление до 40 дБ. Время автономной работы составляет до 38 часов с зарядным футляром и до 7 часов без него.

Особое внимание уделяется двойному микрофону с функцией ИИ-шумоподавления, что обеспечивает четкую передачу звука во время звонков. Также доступны четыре предустановленные настройки эквалайзера и возможность настройки через приложение Xiaomi Earbuds.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.