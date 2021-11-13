Беспроводной сабвуфер Xiaomi Soundbar 3.1ch анонсирован для мирового рынка

Xiaomi недавно выпустила несколько впечатляющих звуковых панелей на внутреннем рынке Китая, а также в Индии. Тем не менее, последнее предложение звуковой панели Xiaomi ориентировано на мировой рынок. Xiaomi Soundbar 3.1ch является частью экосистемы Xiaomi Smart Living и предлагает несколько впечатляющих функций.

Новая звуковая панель является первой в своем роде компанией для мирового рынка. Он поддерживает сопряжение NFC одним касанием, поставляется с интеллектуальной светодиодной панелью, которая показывает состояние устройства. Вверху есть переключатели подключения, а вверху — кнопка питания, а также регуляторы громкости.

Что касается звуковых компонентов, новый Xiaomi Soundbar 3.1ch поддерживает звук Dolby и звук DTS Virtual X, а также беспроводной сабвуфер для повышения универсальности звуковой панели. Вы можете разместить сабвуфер в любом месте, где хотите получить более мощный звук. Soundbar 3.1ch может выдавать максимальную мощность 430 Вт, распределяемую между сабвуфером и самой звуковой панелью.

Для Xiaomi Soundbar 3.1ch по-прежнему не хватает нескольких других деталей. Ожидается, что HDMI, AUX и оптические порты на устройстве и версии Bluetooth будут наравне, по крайней мере, с существующими звуковыми панелями Xiaomi. Саундбар, скорее всего, будет поставляться с настенным креплением в качестве опции.

Источник — Astera.