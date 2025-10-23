Беспилотный автомобиль «Яндекса» проехал 400 км без участия водителя

Автомобиль с автономной системой управления от «Яндекса» совершил поездку из Москвы в Тулу и обратно, преодолев около 400 километров без вмешательства водителя. Машина самостоятельно объезжала сложные участки дороги и уступала транспортным средствам при необходимости. Водитель находился в салоне, но не участвовал в управлении.

Компания также представила новое поколение роботов-доставщиков. По заявлению разработчиков, они стали более автономными и интеллектуальными. Ожидается, что уже в ноябре они появятся на улицах, а доставка с их помощью будет стоить дешевле традиционной курьерской.