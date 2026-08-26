BenQ выпустила световую панель iScreenBar для iMac

Компания BenQ представила iScreenBar — мониторную световую панель, разработанную специально для iMac. Устройство выполнено из алюминия и рассчитано на освещение рабочей зоны размером 33,5 × 19,7 дюйма при яркости 500 люкс.

Панель крепится к задней части моноблока с помощью магнитного зажима и не закрывает камеру или микрофон. В комплект также входит магнитный держатель для кабеля. Для подключения используется USB-C порт iMac.

Управлять освещением можно через сенсорную стеклянную панель или приложение для macOS. Пользователь может менять яркость, цветовую температуру и режим работы.

iScreenBar поддерживает датчик присутствия и может автоматически включаться вместе с выходом iMac из режима сна. Яркость также регулируется в зависимости от освещения в помещении. Во время видеозвонков специальный режим выравнивает освещение лица и уменьшает блики.

По заявлению BenQ, асимметричная оптика направляет свет на рабочую поверхность, не создавая бликов на экране и в глазах пользователя, что позволяет сохранить точность цветопередачи.