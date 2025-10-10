Belkin представила гибридный держатель для камеры с внешним аккумулятором

Компания Belkin анонсировала выпуск аксессуара Stage PowerGrip, совмещающего камеру-грип и внешний аккумулятор.

PowerGrip оснащён батареей ёмкостью 9 300 мА·ч, способной полностью зарядить iPhone. Магниты позволяют прикреплять устройство к задней панели iPhone с поддержкой MagSafe.

Аксессуар поддерживает беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт, а подключение через встроенный USB-C кабель ускоряет процесс зарядки. Благодаря беспроводной функции, кабелю и дополнительному USB-C порту одновременно можно заряжать до трёх устройств, при этом общая мощность ограничена 15 Вт.

PowerGrip соединяется с iPhone через Bluetooth, а кнопка на корпусе выполняет функцию спуска затвора для фотографий. Устройство может использоваться в разных положениях для съёмки или как подставка, а также оснащено разъёмом для крепления на штатив. Цифровой дисплей отображает остаток заряда аккумулятора.