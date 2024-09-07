Bebird сделала устройство с камерой для чистки ушей

Bebird Home 30S — это новое устройство для ухода за ушами, которое предлагает современные решения для всей семьи.

Оно оснащено самой четкой ушной камерой среди потребительских устройств и включает самый маленький в мире УФ-светильник для стерилизации, который полностью дезинфицирует за 30 секунд.

Устройство имеет гибкий отоскоп с камерой диаметром 3,1 мм и использует дополненную реальность для удобного навигационного процесса. Это позволяет точно и безопасно чистить уши прямо дома, что особенно полезно для детей и помогает сократить визиты к врачу.

Bebird Home 30S предлагает многофункциональные насадки, которые не только удаляют ушную серу, но и позволяют наносить ушные жидкости. Устройство также поддерживает цифровую телемедицину, позволяя пользователям записывать видео для консультаций с врачами.

Среди особенностей — насадки из медицинского силикона и встроенный УФ-стерилизатор для обеспечения гигиеничности. Водонепроницаемый дизайн и безопасность для детей делают его идеальным для домашнего использования. Устройство поставляется с несколькими насадками, что позволяет каждому члену семьи получать персонализированный уход.