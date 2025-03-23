Базовый Motorola Razr 60 дебютировал на рендерах с меньшим экраном

Motorola готовит к выпуску новые складные модели телефонов — Razr 60 и Razr 60 Ultra. В то время как о модели Ultra уже были утечки, теперь появились подробности о стандартном Razr 60.

Razr 60 будет иметь схожий дизайн с моделью Ultra, включая дисплей на задней панели с двойной камерой, однако его экран, вероятно, будет меньше — 3,6 дюйма, как у предыдущей версии. В отличие от этого, Razr 60 Ultra получит больший 4-дюймовый экран.

Внутренние характеристики тоже изменились: Razr 60 будет оснащён 6,7-дюймовым складным экраном pOLED HDR10+, что меньше по сравнению с 6,9-дюймовой панелью прошлогодней модели. Несмотря на это, устройство будет соответствовать стандарту Pantone и поддерживать функцию «влажное прикосновение». Улучшена защита — Razr 60 получит класс защиты IP48, что обеспечит лучшую защиту от пыли.

Смартфон будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 7400x с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 4500 мАч будет поддерживать быструю зарядку на 30 Вт.

На задней панели будут две камеры: основная на 50 МП с оптической стабилизацией и сверхширокоугольная, которая станет в четыре раза шире. Внутри останется 32-мегапиксельная селфи-камера.

Также ожидается интеграция функций искусственного интеллекта и бокового сканера отпечатков пальцев для безопасности. Razr 60 будет доступен в нескольких цветах, включая «Гибралтарское море» и «Весенний бутон».

О цене и дате выпуска пока нет официальной информации, но, судя по утечкам, дебют может состояться в ближайшее время.