Базовый iPhone 14 подешевел в Бразилии более чем на $500 из-за начала производства его в стране

Несмотря на то, что американская компания переносит производство за пределы Китая, в этом стране по-прежнему производят большую часть iPhone.

В Бразилии была организована сборка обычного iPhone 14, который, как оказалось, оценен на 500 долларов дешевле, чем тот же аппарат, ввезенный в страну и собранный за ее пределами.

Дело в том, что власти страны облагают импортную продукцию высокими налогами, а если производители начинают выпускать товары в стране, то ее стоимость заметно снижается.

Так произошло и с базовым iPhone 14. Собранный в стране смартфон со 128 ГБ памяти подешевел до 1 000 долларов, тогда как импортный вариант обходится в 1520 долларов.