База данных TENAA раскрыла основные характеристики нового Huawei Enjoy 70X

Huawei Enjoy 70X, как ожидается, будет представлен 30 декабря в Китае. Эта модель среднего класса будет оснащена процессором Kirin 8000A 5G и предложит несколько интересных функций.

Одной из ключевых особенностей Enjoy 70X станет возможность отправки сообщений через спутник Beidou, что обеспечит связь в местах с плохим покрытием сотовой сети.

Дизайн устройства будет включать гиперболический дисплей с двумя отверстиями и современный круглый модуль камеры на задней панели.

Камера Enjoy 70X будет иметь 50-мегапиксельный основной сенсор для улучшенной съёмки при низком освещении, 2-мегапиксельную макрокамеру и фронтальную 8-мегапиксельную камеру для селфи.

Смартфон оснастят 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2700 x 1224 пикселей и 6000 мАч аккумулятором с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт.

Объём памяти составит от 128 ГБ до 512 ГБ с 8 ГБ оперативной памяти, а сканер отпечатков пальцев будет встроен в дисплей. Enjoy 70X уже получил сертификаты от TENAA, что подтверждает его готовность к выходу на рынок.