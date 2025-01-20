База 3C показала, что Realme готовит к выходу Neo 7 SE с большой батареей

Realme Neo 7 SE прошел сертификацию 3C, что указывает на его скорый релиз в Китае. Этот смартфон, модельный номер RMX5080, ожидается как более доступная версия недавно представленного Neo 7.

Neo 7 SE будет отличаться большой батареей емкостью 7000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, что также имеется в стандартной модели.

Ожидается, что телефон получит OLED-дисплей с разрешением 1,5 К и частотой обновления 120 Гц, а его производительность обеспечит чипсет Dimensity 8400.

Среди камер предполагается наличие двойной основной системы с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом, а также 16-мегапиксельной фронтальной камеры для селфи.

Neo 7 SE может выйти на мировой рынок, где будет конкурировать с POCO X7 Pro. Точная дата выпуска и дополнительные детали пока не раскрыты.