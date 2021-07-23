Battlegrounds Mobile India Lite может и не быть делом, вот почему

Krafton Inc, компания, стоящая за популярной франшизой PlayerUnknown’s Battleground, недавно запустила Battlegrounds Mobile India, которая уже добилась большого успеха на индийском рынке. Однако в последнее время наблюдается рост спроса со стороны членов сообщества/игроков на облегченный вариант мобильной игры. Но разные причины предполагают, что Krafton может не работать над BGMI Lite.

Хотя в прошлом PUBG Mobile существовала вместе с PUBG Mobile Lite, мы можем не увидеть такой же сделки с BGMI. Во-первых, Battlegrounds Mobile India по сути является урезанной версией оригинальной PUBG Mobile и поставляется с большим количеством контента, отсутствующего в этой версии. Это значительно упрощает загрузку игры — около 700 МБ. Кроме того, системные требования игры — всего 2 ГБ ОЗУ для бесперебойной работы игры.

Krafton даже сделал много ресурсов и побочного контента игры загружаемыми отдельно, в то время как пользователям также предоставляется возможность установить дополнительные расширенные пакеты ресурсов в зависимости от возможностей их устройств. Проще говоря, Krafton серьезно обдумала этот шаг, специально ориентированный на индийскую аудиторию. Примечательно, что игра может хорошо работать даже на смартфонах низкого и среднего ценового диапазона текущего рынка, хотя стареющие телефоны все еще могут бороться с BGMI.

В то время как PUBG Mobile Lite имеет системные требования всего 1 ГБ ОЗУ и, как правило, более доступен, текущая версия BGMI предлагает гораздо лучший игровой процесс в жанре Battle Royale в целом. Krafton еще не выпустила порт для игры на iOS, поэтому маловероятно, что компания выпустит новую версию игры до того, как недавно выпущенная игра будет переведена на одну из «предпочтительных» платформ. Основной проблемой BGMI Lite будет разделение базы игроков, поскольку игра предназначена исключительно для Индии. Таким образом, наличие двух игр разделит аудиторию Krafton, а добавление контента и продолжение поддержки обеих игр одновременно будет еще сложнее.

Источник — Astera.