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Батарея iPhone 12 Pro Max имеет меньшую емкость, чем у iPhone 11 Pro Max

21.10.2020 08:27

Новый iPhone 12 Pro Max от Apple оснащен батареей емкостью 3687 мАч, что примерно на 7% меньше емкости батареи емкостью 3969 мАч в iPhone 11 Pro Max, согласно нормативной документации, опубликованной TENAA, китайским эквивалентом FCC.

В нормативной документации, обнаруженной MacRumors, также указан iPhone 12 Pro Max с 6 ГБ оперативной памяти, как видно из результатов тестов на прошлой неделе .

Apple подала много продуктов в TENAA на протяжении многих лет, и списки многократно подтверждались. В прошлом году, например, точные данные о емкости батареи и оперативной памяти в iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max появились в базе данных за несколько дней до запуска этих устройств. Ходили слухи, что в начале этого года iPhone 12 Pro Max будет иметь батарею емкостью 3687 мАч .

Несмотря на меньшую батарею, технические характеристики Apple показывают, что iPhone 12 Pro Max имеет такое же время автономной работы, как и iPhone 11 Pro Max, при этом оба устройства обеспечивают до 20 часов воспроизведения видео и до 80 часов воспроизведения звука.

Apple никогда не раскрывает емкость аккумулятора или оперативную память iPhone, но разборка новых устройств должна подтвердить эти данные в ближайшие дни.

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