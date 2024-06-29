Baseus в июле начнет продажи TWS-наушников Eli Sport 1 в России

В России в продажу скоро поступят новые наушники TWS Baseus Eli Sport 1, для людей с активным образом жизни.

Наушники обладают открытой конструкцией с креплением поверх уха, что обеспечивает сбалансированное звучание. Благодаря уникальному алгоритму усиления глубоких басов и динамикам диаметром 16,2 мм, они обеспечивают мощные низкие, чистые средние и четкие высокие частоты для насыщенного звукового опыта.

Наушники также обладают системой шумоподавления и четырьмя микрофонами, что улучшает качество звука во время звонков.

Baseus Eli Sport 1 поддерживают одновременное подключение к двум устройствам и обеспечивают длительный комфорт благодаря легкой конструкции и технологии управляемой воздушной проводимости.

Наушники оснащены титановыми дужками с эффектом памяти и мягким силиконовым покрытием, которые обеспечивают надежную посадку. Они также поставляются со шнурком для закрепления во время интенсивных тренировок и активностей.

Baseus Eli Sport 1 имеют продолжительное время автономной работы: до 7,5 часа воспроизведения аудиоконтента с полной зарядкой и до 30 часов с использованием портативного зарядного кейса.

Наушники будут продавать в середине лета, а их стоимость составит 8 тыс. рублей.