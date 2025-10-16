Baseus представила наружную камеру Security X1 Pro с двойным AI‑трекером

Компания Baseus анонсировала наружную камеру Security X1 Pro с поддержкой двойного AI‑трекера. Устройство представляет собой систему видеонаблюдения с двумя независимыми камерами, способными одновременно отслеживать разные объекты. Сегодня начались продажи на Kickstarter с ранней скидкой.

Модель оснащена двумя 3K камерами с объективами на 125 градусов. Каждая камера может моторизованно поворачиваться до 55 градусов, обеспечивая суммарное покрытие до 300 градусов. Система поддерживает функцию Live Cross-Cam AI, которая позволяет одной камере передавать слежение другой без потери объекта.

Камеры могут работать в режимах двойного патруля и охраны. Сенсоры движения PIR остаются активными в режиме ожидания, а объективы автоматически начинают слежение при обнаружении движения. Запланированные патрули позволяют сканировать большие территории.

Устройство поддерживает восьмикратный цифровой зум, дальность обнаружения до 8 метров, а также ночное видение в цвете и инфракрасное. В приложении можно одновременно наблюдать за изображением с обеих камер на разделённом экране.

Система питается от съемной солнечной панели с аккумулятором, способным работать до 150 дней. По заявлению Baseus, 20 минут солнечного света обеспечивают 24 часа работы камеры. Панель можно устанавливать с гибкой регулировкой для максимального освещения.

Камера использует только локальное хранение без облачных сервисов и подписок, поддерживает microSD до 512 ГБ и шифрование AES и RSA.

Корпус имеет защиту IP65 и выдерживает температуры от −20℃ до 50℃. Устройство устанавливается на трёхосевой кронштейн, подключается через Wi-Fi 2,4 ГГц и совместимо с голосовыми ассистентами Amazon Alexa и Google Assistant.

Через приложение Baseus Security можно просматривать прямую трансляцию, записи и получать уведомления о движении. Камера также поддерживает двухстороннюю аудиосвязь для общения в реальном времени.