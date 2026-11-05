Банкам разрешили передавать обработку данных внешним IT-компаниям

В России принят закон, регулирующий передачу банковских данных внешним IT-подрядчикам. Финансовые организации смогут поручать специализированным компаниям обработку определенных категорий информации ограниченного доступа без получения отдельного согласия клиентов. При этом законодательство устанавливает требования к защите сведений, контролю подрядчиков и ответственности за возможные нарушения.

Как сообщает ComNews, новые правила распространяются на персональные данные, сведения о банковских счетах и операциях. Обработка такой информации может передаваться аккредитованным IT-компаниям и финансовым организациям, отвечающим установленным требованиям. Государственная тайна исключена из перечня данных, которые допускается передавать на аутсорсинг.

Среди разрешенных направлений — выполнение вспомогательных IT-функций, обработка типовых клиентских обращений, анализ обезличенных массивов информации и отдельные операции по противодействию мошенничеству под контролем банка.

Закон предусматривает дополнительные механизмы обеспечения информационной безопасности. Подрядчики должны ежегодно проходить независимую проверку, предоставлять отчетность о состоянии защиты данных и уведомлять финансовые организации о выявленных инцидентах в течение двух часов.

Информационные системы, используемые для обработки переданных сведений, должны находиться на территории России. Кроме того, предусмотрено предварительное уведомление Банка России о передаче данных внешнему исполнителю. Регулятор получит возможность запретить такую передачу при наличии установленных оснований.

Эксперты обращают внимание на возможное увеличение рисков информационной безопасности. Подключение дополнительных организаций к обработке банковской информации расширяет круг сотрудников и технических систем, имеющих доступ к чувствительным сведениям.

Особое значение приобретает защита учетных записей, программных интерфейсов и инструментов удаленного администрирования. Компрометация таких компонентов способна создать угрозу даже без непосредственной утечки клиентской базы.

При этом ответственность перед клиентами и регулятором продолжит нести банк. Закон также устанавливает обязательства для подрядчиков, которым поручена обработка информации.

Новые положения вступят в силу через год после официального опубликования закона. Участникам рынка предстоит привести договоры и технические процедуры в соответствие с установленными требованиями.