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Банк ВТБ анонсировал запуск нового сервиса бесконтактной оплаты ВТБ Pay

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Новый сервис будет доступен только для Android-смартфонов, оснащенных модулем NFC.

Банк ВТБ анонсировал запуск нового сервиса бесконтактной оплаты ВТБ Pay

Банк ВТБ анонсировал запуск нового сервиса бесконтактной оплаты ВТБ Pay, который позволяет клиентам оплачивать покупки с помощью смартфона в одно касание.

С помощью ВТБ Pay клиенты могут подключить свою карту «Мир» через приложение ВТБ Онлайн. Для оплаты достаточно разблокировать телефон и поднести его к терминалу.

Аналитики ВТБ прогнозируют, что доля pay-сервисов в России вырастет вдвое к концу следующего года. После запуска более 30 тысяч клиентов банка уже подключили ВТБ Pay, и к концу года ожидается, что их число достигнет 200 тысяч.

В 2025 году банк планирует расширить функциональность сервиса и предложить пользователям повышенный кэшбек за оплаты через ВТБ Pay.

Источник: РБК, ВТБ.

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