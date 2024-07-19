Банк ЦентроКредит представил уникальная коллекция исторических российских ценных бумаг

Выставка, посвященная 35-летию банка, проходит с 1 по 15 июля. На выставке представлены уникальные исторические документы: акции, облигации, временные свидетельства и закладные листы, относящиеся к эпохам царской России и Советского Союза. Андрей Тарасов отмечает: «История возникновения ценных бумаг в России всегда была для нас увлекательной, особенно сейчас, когда ЦентроКредит активно участвует в различных сегментах современного фондового рынка».

Как рассказал нашему корреспонденту Председатель Совета директоров банка ЦентроКредит Андрей Тарасов, банк ЦентроКредит отмечает свое 35-летие со дня основания, которое пришлось на 23 июня 1989 года. В честь этого события была организована выставка старинных русских акций и облигаций из коллекции председателя Совета директоров банка Андрея Тарасова. Год 2024 особенно важен для ЦентроКредита по еще одной причине: впервые в своей истории банк имеет всего двух основных акционеров — российских физических лиц, Андрея Тарасова и Илью Корбашова.

Среди множества интересных документов в коллекции Тарасова есть бумаги, связанные с выдающимися историческими личностями. Например, русский предприниматель Юлий Гужон, известный как основатель Московского металлического завода, переименованного после революции в завод «Серп и Молот». Андрей Тарасов рассказывает: «Одно время считалось, что именно Гужон получил первые в России автомобильные права, но мы не смогли подтвердить эту информацию. Легенда пока не подтверждена».

Еще одним примером является изобретение электросварки под названием «электрогефест», созданное русским изобретателем Николаем Николаевичем Бенардосом. Тарасов говорит: «У нас есть акция ‘Русского общества электротехнического завода’, на которой указано: ‘Изобретение Н.Н. Бенардоса’. Однако общество не принесло доходов из-за финансовых трудностей Бенардоса».

Посетители выставки также обращают внимание на древние и необычные бумаги. Среди них — акция в 100 рублей серебром «Компании заготовления корабельных сухарей и печеного хлеба» 1853 года выпуска. В то время для русского флота сухари делали из ржаного хлеба с меньшим количеством соли, чтобы они дольше сохранялись.

Такие ценные бумаги из коллекции Андрея Тарасова помогают рассмотреть историю финансов с новой стороны и отражают живые факты из жизни общества тех времен. Андрей Тарасов за четверть века собрал одну из крупнейших коллекций исторических ценных бумаг в России, включая несколько тысяч документов-артефактов XVIII-XX веков от более чем тысячи российских эмитентов.