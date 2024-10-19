Банк России предложил ввести «период охлаждения» для защиты от мошенников

Банк России предложил новые меры для защиты от мошенничества в кредитной сфере.

Первое — введение так называемого «периода охлаждения». Это значит, что для потребительских кредитов до 200 тысяч рублей будет установлен срок в четыре часа между подписанием договора и получением денег. Для кредитов свыше 200 тысяч рублей этот срок составит 48 часов.

Кроме того, кредиторы обязаны проверять заявки на наличие признаков мошенничества. Если такие признаки будут обнаружены, заемщика нужно будет предупредить.

Также, если банк выдал кредит с нарушением антимошеннических норм, он не сможет требовать возврат этих денег от заемщика.

Микрофинансовые организации теперь будут зачислять займы только в том случае, если данные о заемщике и получателе совпадают. Если информация о человеке есть в базе Центрального банка о подозрительных счетах, в займе будет отказано.