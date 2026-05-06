Главная » Новости

Bank of America предложил Take-Two рассмотреть более высокую цену для GTA VI

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Аналитики Bank of America присоединились к обсуждению ценовой политики в игровой индустрии и заявили, что компании Take-Two стоит рассмотреть возможность более высокой стоимости игры Grand Theft Auto VI.

По их мнению, если GTA VI будет продаваться по цене около 70 долларов, это может усложнить внедрение более высокой ценовой планки в 80 долларов для других проектов в отрасли. В банке считают, что ценовое позиционирование такого крупного релиза может повлиять на общие рыночные стандарты в индустрии видеоигр.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.