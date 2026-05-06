Bank of America предложил Take-Two рассмотреть более высокую цену для GTA VI

Аналитики Bank of America присоединились к обсуждению ценовой политики в игровой индустрии и заявили, что компании Take-Two стоит рассмотреть возможность более высокой стоимости игры Grand Theft Auto VI.

По их мнению, если GTA VI будет продаваться по цене около 70 долларов, это может усложнить внедрение более высокой ценовой планки в 80 долларов для других проектов в отрасли. В банке считают, что ценовое позиционирование такого крупного релиза может повлиять на общие рыночные стандарты в индустрии видеоигр.