Баг в Dota 2

24 сентября в Dota 2 открылся доступ к четвертому акту ивента «Павшая корона». Немаловажно, что обновление еще не выпустили, а событие началось. Увлекательно проводить свободное время можно не только играя в Dota 2, но и делая ставки на спортивные события. Кроме того, можно скачать приложение Зенит на гаджет с любой операционной системой и своевременно заключать пари в любом месте, где есть доступ к Интернету.

Четвертый акт появился из-за того, что в коде МОВА завершился внутриигровой таймер, отсчитывающий время до выхода обновлений. Любой пользователь может сделать его активным, но это действие не предоставит геймеру никаких возможностей. Чтобы акт полноценно заработал, необходимо обновление.

Событие началось, так как в коде Dota 2 разработчики прописали, что старт должен состояться 24 сентября. Поэтому последняя часть ивента была запущена. Но новую карту открыть у пользователей не получается. Скорее всего Valve профиксит проблему. Поэтому официальный старт четвертого акта состоится позже. Разработчики пока не оглашают его выход.

Первую часть «Павшей короны» запустили в апреле 2024-го, вторую – в мае. Выход 3-ей части анонсировали в июне, но авторы проекта перенесли его на 39-е число. Поэтому релиз состоялся ночью 10 июля.

Известно, что в четвертом акте должен выйти новый герой. Ему дали имя Kez. Это птица-самурай, которую уже можно увидеть в трейлере, который компания посвятила новому герою. Из видео становится понятно, что персонажа связали с событиями, которые происходят в ивенте «Павшая корона». Скорее всего птица – один из казураев, с которым сталкивались геймеры в 3-ем акте.

Авторы сообщили, что новый герой появится в заключительном акте. В трейлере видно, что он принимает участие в свержении королевы. У ролика есть слоган: «Каждой революции нужен свой герой».

Разработчики не раскрывают, когда игроки смогут увидеть птицу-самурая. Это может произойти одновременно с выпуском 4-го акта, а также во время прохождения сюжета.

В отличие от других частей, у которых было известно, когда состоится релиз, авторы не раскрывают официальную дату финальной главы.

Если сравнить героев, то становится видно внешнее сходство Kez и Кестреля (предводителя народа казураев). Кроме того, у персонажа за поясом в комиксе изображена аналогичная сабля как в трейлере. Скорее всего нового героя наделили мобильностью и разными способностями быстрого перемещения.