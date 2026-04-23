«АвтоВАЗ» запустил подписку на автомобили Lada Vesta

Компания «АвтоВАЗ» начала реализацию ранее анонсированной подписки на автомобили. Первой моделью, доступной в рамках нового сервиса, стала Lada Vesta.

Стоимость подписки составляет около 44 тысяч рублей в месяц. В неё включены автомобиль, полисы ОСАГО и КАСКО, сезонная смена шин и плановое техническое обслуживание. Пробег ограничен 30 тысячами километров в год.

По условиям программы, по окончании 12-месячного периода автомобиль необходимо вернуть, возможность выкупа на данный момент не предусмотрена.

В дальнейшем планируется расширение сервиса, в том числе за счёт подключения автомобилей других моделей и запуска программы для водителей такси.