«АвтоВАЗ» представил новый кроссовер Lada Azimut на базе «Весты»

Компания «АвтоВАЗ» представила первый кроссовер собственной разработки — Lada Azimut.

Модель создана на платформе «Весты» и получила обновлённый внешний вид. Автомобиль предложат в вариантах с двигателями 1,6 и 1,8 литра, привод — передний.

Производитель отметил, что Azimut — полностью российская разработка: для неё было спроектировано около тысячи компонентов, включая подвеску и светотехнику.

Отличительной особенностью стала интеграция голосового помощника GigaChat.

Серийное производство кроссовера стартует в первой половине 2026 года, цены объявят позже. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, стоимость будет немного выше нынешних моделей бренда.