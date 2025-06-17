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«АвтоВАЗ» может сократить выпуск автомобилей на 100 тысяч штук

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Как сообщают СМИ, «АвтоВАЗ» рассматривает возможность снижения объёмов производства примерно на 100 тысяч автомобилей.

Причиной называются увеличенные складские запасы и высокие процентные ставки по автокредитам. Согласно статистике, в марте 2025 года продажи сократились на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее руководство предприятия допускало возможность корректировки цен. Окончательное решение по объёмам выпуска может быть принято на ближайшем заседании совета директоров.

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