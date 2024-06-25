«Автотор» выпустит свой собственный компактный электрический ситикар

Автомобильный производитель «Автотор» объявил о своем первом собственном автомобиле, который будет представлять собой компактный ситикар.

Президент компании, Денис Пак, в интервью «Газете.ru» поделился подробностями о новом автомобиле и причинах выбора именно такого типа машины.

По словам главы «Автотора», первой собственной моделью бренда станет компактный электрокар, который по размерам будет ближе к автомобилям класса А.

Такой выбор обусловлен тем, что электрокар будет продаваться не только частным лицам, но и в сегменте B2B. Модель будет иметь различные варианты, включая логистическую версию, развозную машину и специальные версии для учреждений и социальных служб.

Работа над компактным электромобилем «Автотора» была подтверждена в конце 2022 года, когда в сети появились слайды с презентацией прототипа нового автомобиля. В августе прошлого года стало известно, что компания приступила к тестированию своего собственного электромобиля.