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«Автотор» выпустит свой собственный компактный электрический ситикар

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Автомобильный производитель «Автотор» объявил о своем первом собственном автомобиле, который будет представлять собой компактный ситикар.

Президент компании, Денис Пак, в интервью «Газете.ru» поделился подробностями о новом автомобиле и причинах выбора именно такого типа машины.

По словам главы «Автотора», первой собственной моделью бренда станет компактный электрокар, который по размерам будет ближе к автомобилям класса А.

Такой выбор обусловлен тем, что электрокар будет продаваться не только частным лицам, но и в сегменте B2B. Модель будет иметь различные варианты, включая логистическую версию, развозную машину и специальные версии для учреждений и социальных служб.

Работа над компактным электромобилем «Автотора» была подтверждена в конце 2022 года, когда в сети появились слайды с презентацией прототипа нового автомобиля. В августе прошлого года стало известно, что компания приступила к тестированию своего собственного электромобиля.

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